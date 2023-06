Agenda de Lula em Rio Verde (GO) é cancelada por falta de condições de pouso

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Rio Verde (GO), prevista para esta quinta-feira, 15,, foi cancelada por falta de condições de pouso do avião, informou no final da manhã a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo. O tempo está fechado na região. Na companhia do ex-presidente José Sarney e do ministro dos Transportes, Renan Filho, Lula nem chegou a decolar. Ficou aguardando por 1 hora e 20 minutos na base aérea de Brasília e agora vai despachar no Palácio da Alvorada.

O petista iria a Rio Verde para inaugurar a ferrovia Norte-Sul, após 36 anos de obra. O evento será remarcado oportunamente, diz o governo.

À noite, Lula decola para Belém e dorme na capital paraense. No sábado, dia 17, ele terá agendas sobre a COP-30, além de um encontro com o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), favorito para assumir o Ministério do Turismo com a iminente demissão da ministra Daniela Carneiro.

De acordo com a Secom, as viagens de Lula a Belém e à Europa, na semana que vem, estão mantidas.