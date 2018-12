Agenda de Bolsonaro na semana inclui reunião com bancadas do MDB e do PSDB

A agenda de compromissos do presidente eleito, Jair Bolsonaro, prevista para esta semana inclui reuniões com bancadas parlamentares de quatro partidos, MDB, PRB, PR e PSDB. Os encontros foram organizados pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

A previsão é de que Bolsonaro desembarque na capital federal na manhã de terça-feira, 2. O primeiro compromisso na lista é uma audiência com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. No período da tarde, se reunirá com parlamentares do MDB, às 15h, e do PRB, às 16h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o escritório do governo de transição.

Na quarta-feira, 5, o presidente eleito deve receber autoridades diplomáticas pela manhã na Granja do Torto, residência oficial usada por Bolsonaro durante a transição. Depois, tem agendada uma visita ao QG do Exército. À tarde, recebe mais duas bancadas partidárias: PR às 15h e PSDB às 16h30. Os dois encontros também ocorrerão no CCBB.

Na quinta-feira, a agenda prevê apenas atendimento a autoridades e parlamentares na Granja do Torto pela manhã e a partida de volta para o Rio de Janeiro no fim da tarde.