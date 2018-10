Aecio Neves vota junto com candidato ao governo de Minas, Anastasia

Após ter sido vaiado e xingado durante a votação do primeiro turno, o senador Aécio Neves (PSDB) foi mais discreto neste segundo turno e votou na manhã deste domingo, no mesmo momento em que o candidato ao governo de Minas Gerais de seu partido, Antonio Anastasia, votava em um colégio na Região centro-sul de Belo Horizonte. Aécio foi eleito deputado federal com 106 mil votos.