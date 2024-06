Adélio agiu só, diz Polícia Federal; advogado é alvo de ação

O advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães, que defendeu Adélio Bispo – autor da facada em Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018, em Juiz de Fora (MG) -, foi alvo ontem de uma operação da Polícia Federal sob suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a PF não há ligação entre a investigação sobre o advogado e o atentado sofrido pelo ex-presidente Bolsonaro. A corporação concluiu, mais uma vez, que Adélio Bispo agiu sozinho e solicitou o arquivamento do inquérito que apura a facada. O relatório final do caso foi apresentado à Justiça, que decidirá sobre o andamento das investigações.

“Durante as diligências, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para nova análise de equipamentos eletrônicos e documentos. Outros possíveis delitos foram descobertos, relacionados a um dos advogados de defesa do envolvido no ataque, mas sem qualquer ligação com os fatos investigados”, afirmou a PF, por meio de nota.

A ação contra o advogado apura suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios mineiros de Pará de Minas, Lagoa Santa e São José da Lapa. Também foram determinadas a suspensão de atividades de 24 estabelecimentos comerciais e a indisponibilidade de bens no valor de R$ 260 milhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.