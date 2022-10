Acusado de mentir, Lula chama Bolsonaro de ‘rei das fake news’ e da ‘estupidez’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) após ter sido acusado de mentir, durante o debate da Band nesta noite. Ao falar sobre a pandemia, em que o petista criticou a demora na compra de vacinas, Bolsonaro, além de defender as ações do governo, respondeu o petista, dizendo: “Não continue mentindo, pega mal até para sua idade. Pelo seu passado não vou dizer, porque o seu passado é lamentável. Como resposta, o petista chamou o adversário de “rei das fake news” e “da estupidez”.

“Mentira é você, porque os números estão ali na imprensa todo dia. Você é o rei das fake news, rei da estupidez, de mentir para a sociedade brasileira, e você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha que tem mais morte pela covid. É lamentável”, disse o petista, que voltou a criticar o presidente por não visitar vítimas da doença, mas ter ido ao funeral da rainha Elizabeth II. Lula também criticou as constantes falas do presidente contra a vacinação infantil.

“Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra”,. respondeu Bolsonaro, sobre uma fala do ex-presidente que citou ter perdido uma sogra para a doença. Sobre as visitas a vítimas da covid, Bolsonaro justificou que nem familiares poderiam comparecer e afirmou que foi a hospitais. “Não preciso fazer propaganda do que faço”, disse. “Me comovi, me preocupei com cada morte do Brasil”, disse o presidente.