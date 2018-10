Acompanhe a apuração no Rio Grande do Sul

O candidato do MDB, José Ivo Sartori, revertia a vantagem que as pesquisas davam ao seu adversário, Eduardo Leite (PSDB) até 17% de urnas apuradas. Agora, com 39% de votos apurados, Leite lidera a disputa no Rio Grande do Sul. O candidato do PSDB tem 51,14% dos votos válidos. O segundo colocado, José Ivo Sartori (MDB), tem 48,86% dos votos.

A última pesquisa do Ibope mostrou o candidato do PSDB, Eduardo Leite, com 57% dos votos válidos e José Ivo Sartori (MDB), com 43%. Brancos e nulos somaram 6%, enquanto 4% não souberam responder.

A pesquisa de boca de urna no Estado, divulgada às 17h, informou que Eduardo Leite (PSDB) estava numericamente à frente, com 52% dos votos válidos, contra 48% de José Ivo Sartori (MDB), com uma margem de erro de três pontos para mais ou para menos, o que colocou ambos os candidatos em empate técnico. O Ibope ouviu 2.600 eleitores no Estado.

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul que uma pessoa foi detida nesse domingo de votação, enquanto quatro termos circunstanciados foram assinados, um em Capão da Canoa, litoral norte do Estado, por violência; outro em Santo Ângelo, por violação de sigilo de voto e por boca de urna em Capão do Leão e na capital gaúcha. Também em Porto Alegre, uma pessoa foi detida por agredir um mesário.

A Polícia Civil do Estado informou mais três casos, sendo um por boca de urna em Torres. Em Barra do Guarita, houve um caso não confirmado de transporte irregular de eleitores.