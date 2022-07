Política ACM Neto venceria eleição em 1º turno na Bahia com 61%, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quinta-feira, 14, mostra que ACM Neto (União Brasil) segue na liderança com larga vantagem na disputa pelo governo da Bahia. O ex-prefeito venceria a disputa em primeiro turno com 61%, segundo o principal cenário do levantamento.

Em seguida, aparecem Jerônimo Rodrigues (PT), com 11%, e o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), que soma 6%. Kléber Rosa (PSOL) tem 1%, enquanto Giovani Damico (PCB) não pontuou. Indecisos somam 9%. Brancos, nulos ou que não pretendem votar chegam a 12%.

A pesquisa mostra também que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o principal cabo eleitoral no Estado. Segundo a Genial/Quaest, 50% dos entrevistados preferem que o próximo governador seja uma pessoa ligada ao petista. Para 30%, o eleito não precisa ter apoio nem de Lula e nem de Jair Bolsonaro. Já outros 16% querem alguém ligado ao atual presidente da República.

Os números revelam ainda que, apesar de estar distante de ACM Neto nas pesquisas, Jerônimo Rodrigues tem alto potencial de crescimento quando associado a Lula. O petista cresce 27 pontos porcentuais ao ser apresentado como nome apoiado pelo ex-presidente e vê a diferença em relação ao adversário diminuir para apenas cinco pontos – placar de 43% a 38%. Com apoio de Bolsonaro, Roma cresce de 6% para 8%.

Segundo turno

ACM Neto venceria Jerônimo por 73% a 11% no segundo turno, segundo a pesquisa. Se o adversário for Roma, o ex-prefeito mantém o mesmo porcentual contra 10% do ex-ministro e aliado. Em ambos os cenários, indecisos somam 5%. Branco, nulo ou que não pretende votar, 11%.

A pesquisa ouviu 1.140 pessoas, de forma presencial, entre os dias 9 e 12 de julho. O levantamento tem margem de erro de 2,9 pontos porcentuais e foi registrado sob o número BR-03140/2022.