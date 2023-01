Política ‘Acefalia completa na segurança’, diz Vital do Rêgo sobre intervenção no DF

O presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), declarou que o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal é um resultado da identificação de uma “acefalia completa” do órgão de segurança para conter os atos antidemocráticos de domingo (8). “O Congresso Nacional cumpriu seu papel”, disse Vital do Rêgo, em reunião com senadores e deputados com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Não havia dúvidas de que a compreensão e entendimento para aquele instante era a única alternativa de fazer a decisão.”

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), falou logo em seguida do senador. Conforme pontuou, a presença da Casa foi para findar o ciclo desta semana após as manifestações antidemocráticas. Segundo Lira, a aprovação do decreto na Câmara mostrou que “aquele plenário estava de pé repudiando os atos de vandalismo, ofensa às instituições e à democracia brasileira”.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também discursou. Finalizando os dias que enalteceram a união entre os Poderes, o senador citou que as Casas e a Corte Suprema “responderão ao fascismo e ao terror”. “Entrega de decreto a Lula é manifestação inequívoca de que terror não terá lugar.”

Parlamentares saíram do Congresso rumo ao Planalto para, em mãos, entregar a Lula o decreto aprovado pelas Casas. A ideia foi mostrar uma união entre os Poderes frente aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no domingo.