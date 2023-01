ABEAR repudia atos de vandalismo praticados nas sedes dos três Poderes

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informou em nota que repudia os atos de vandalismo praticados neste domingo nas sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal. “São atos que afrontam o Estado Democrático de Direito, atrapalham o desenvolvimento econômico do Brasil e trazem prejuízos a toda a sociedade brasileira”.

A entidade afirmou ainda que “acredita em um espaço plural de diálogo e construção coletiva e reforça seu compromisso com a democracia e com o fortalecimento das instituições, fundamentais para o desenvolvimento do País”.