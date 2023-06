A simbologia de 21 de junho para Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, indicados por Lula ao STF

O evento desta quarta-feira, 21, em Brasília foi a sabatina do advogado Cristiano Zanin Martins no Senado Federal.

Enquanto os olhos estavam voltados para o Congresso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia recebeu homenagens por seus 17 anos na Corte.

“Filha ilustre de Minas Gerais, terra forjada pelos ideais da liberdade, a ministra Cármen Lúcia tem trabalhado de forma incansável para efetivação dos direitos fundamentais e a realização da igualdade jurídica e social, sempre na perspectiva de que o viver humano é objeto maior do Direito”, elogiou a ministra Rosa Weber, presidente do tribunal, antes dos julgamentos previstos durante a tarde.

Cármen Lúcia foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao STF em 2006 e, quase duas décadas depois, vai dividir o plenário com o advogado do petista.

A ministra já afirmou que não vê impedimentos ao nome de Zanin. “Eu não acho que a circunstância de ser um advogado que foi advogado dele (Lula) ou conhecido dele de alguma forma comprometa o indicado ou eventual novo ministro”, afirmou durante entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura.

A coincidência entre as datas da posse de Cármen Lúcia e da sabatina de Cristiano Zanin é um lembrete da longevidade dos ministros no STF. Cármen Lúcia ainda tem seis anos pela frente na Corte. Já o advogado pode ficar no tribunal até 2050. A aposentadoria dos ministros é compulsória aos 75 anos.

A nomeação de Zanin mostra que Lula quer um aliado fiel no tribunal. O presidente confidenciou a interlocutores que uma de suas maiores preocupações é evitar o que considera como ‘erros’ cometidos em indicações anteriores.

Cármen Lúcia, por exemplo, não pautou sua atuação no STF pelas preferências do presidente. Ela inclusive contribuiu para sepultar a candidatura do petista em 2018, ao votar a favor da prisão em segunda instância, o que abriu caminho para a prisão de Lula na Operação Lava Jato.

O plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira, 21, o nome de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 58 votos a favor do indicado e 18 contra. A indicação foi aprovada mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por 21 votos a 5 em uma sessão de quase oito horas.