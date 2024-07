Brasil e Mundo ‘A primeira grande fake news no Brasil foi o mensalão’, diz José Dirceu

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu disse em entrevista ao Canal Livre, da Bandeirantes, divulgada neste domingo, 7, que o mensalão “foi a primeira grande fake news do Brasil”. Segundo o petista, ele foi acusado de chefiar o esquema porque “era importante para o governo e podia entrar na linha sucessória do presidente Lula”.

Dirceu disse achar merecer ser eleito e voltar ao Congresso – de onde foi cassado em 2005 por causa do mensalão.

“Acho que eu mereço voltar ao Congresso. Fui cassado acusado de ser chefe do mensalão. (Roberto) Jefferson foi cassado porque não provou que existia o mensalão. E o STF me absolveu da acusação de formação de quadrilha”, afirmou.

O ex-ministro, porém, não negou acusações de caixa dois nas campanhas eleitorais à época. Contestou apenas as acusações de que havia pagamentos mensais a parlamentares para garantir governabilidade no Congresso, conforme as acusações de então.

“A primeira grande fake news do Brasil foi o mensalão. Não o caixa dois da campanha eleitoral, mas a história de que existiu o mensalão. Tanto é que nos autos do STF não há prova nenhuma de que eu era responsável por nada”, declarou.

“Aquilo foi uma condenação política para me tirar da vida política por uma razão simples: pela minha experiência, eu era importante para o governo e podia entrar na linha sucessória do presidente Lula”, completou.