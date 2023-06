‘A grande arma que precisamos no País é o povo de barriga cheia’, diz Lula

Durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez referência ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estimulava a compra de armas. “Diferente de outros presidentes, não estou mandando vocês comprarem armas; quero que vocês produzam o máximo que puderem de alimentos. A grande arma que precisamos no País é o povo de barriga cheia”, afirmou Lula no final da manhã desta quarta-feira, 28. O presidente também disse desejar que os recursos do Plano Safra da Agricultura Familiar cheguem a todo o País, e não fiquem concentrados apenas em alguns Estados. A cerimônia ocorre no Palácio do Planalto.