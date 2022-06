Família de Dom se diz ‘de coração partido’ e agradece aos indígenas pelas buscas

Familiares britânicos do jornalista Dom Phillips se manifestaram, nesta quinta-feira, 16, a respeito da confirmação de seu assassinato e do indigenista Bruno Pereira, no Amazonas. Em nota divulgada via redes sociais, eles se dizem de “coração partido” e agradecem pelo esforço de buscas pela dupla, “especialmente aos grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque”.

“Estamos de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados e estendemos nossas mais profundas condolências a Alessandra, Beatriz e a outros membros brasileiros das famílias de ambos. Agradecemos a todos que participaram da busca, especialmente aos grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque”, diz a nota.

No texto, a família também pede para que profissionais da mídia não a procurem pelos próximos dias, para que seja possível “lidar de forma privada com o que aconteceu”. “No devido tempo, daremos nossa perspectiva sobre a vida e o trabalho desses homens.”

Junto ao comunicado, foi divulgada novamente uma vaquinha de emergência para levantar fundos para os familiares da dupla.

Até o momento, a campanha já arrecadou 51 mil dólares.