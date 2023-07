Polícia Federal faz buscas em endereços de família suspeita de hostilizar Alexandre de Moraes

PF esteve em imobiliária em Santa Bárbara - Foto: Junior Guarnieri/Liberal

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão, na tarde desta terça-feira (18), em endereços ligados à família de Santa Bárbara d’Oeste suspeita de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no Aeroporto Internacional de Roma, na última sexta-feira (14).

As buscas foram autorizadas pela ministra Rosa Weber, do STF, e teriam como alvo endereços residenciais e comerciais da família, assim como aparelhos celulares.

PF esteve em imobiliária em Santa Bárbara – Foto: Junior Guarnieri/Liberal

O LIBERAL flagrou agentes da PF em uma imobiliária na Rua Quinze de Novembro, que tem como sócio Alex Zanatta Bignotto. Ele é genro do casal Roberto Mantovani e Andreia Munarão. Os três são investigados pela polícia pelas supostas agressões a Moraes e familiares.

Roberto e Andreia deram depoimento na delegacia da Polícia Federal de Piracicaba durante a manhã e a tarde desta terça-feira.

No local, o advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que representa a família, sustentou a versão de que a confusão entre a família de Santa Bárbara e a família de Alexandre de Moraes teria se dado por conta de vagas em uma sala VIP.

Andreia teria reclamado que “para político havia lugar” na sala VIP, mas para a família, que estava com duas crianças de 2 e 4 anos, não tinha – a sala estava lotada.

O advogado negou que tenha havido ofensas ao ministro. Pelo contrário. Ralph afirmou que Roberto chegou a dar um empurrão no filho do ministro, mas porque ele ofendera a esposa Andreia. No domingo, Alex depôs à PF. Todos negam que tenha havido agressão.

Andreia, Alex e Roberto durante abordagem no Aeroporto de São Paulo – Foto: Reprodução

Moraes teria sido atacado pelos três por volta das 18h45 de sexta-feira, no horário local (13h45 em Brasília). Andrea teria xingado o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Mantovani, segundo a PF, reforçou os xingamentos e teria agredido fisicamente o filho do ministro. Zanatta se juntou aos dois com palavras de baixo calão. As informações foram confirmadas por interlocutores da PF e do Ministério da Justiça.

A PF espera receber imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras do aeroporto de Roma para ajudar a esclarecer o caso. As agressões a Moraes foram condenadas pelo governo e também por autoridades do Judiciário.