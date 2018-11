Zona do euro tem superávit de 13,1 bi de euros em set/18; previsão era +23,4 bi

A zona do euro registrou um superávit comercial de 13,1 bilhões de euros em setembro, informou nesta quinta-feira a agência de estatísticas Eurostat, abaixo dos 25,3 bilhões de euros de saldo positivo na balança de igual mês de 2017 e, também, das expectativas de analistas consultados pela Trading Economics, de 23,4 bilhões de euros.

As exportações de bens do conjunto de 19 países da união monetária somaram 184,8 bilhões em setembro deste ano, recuando 1% na comparação anual, enquanto as importações alcançaram 171,7 bilhões, subindo 6,4% no mesmo intervalo.