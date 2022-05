Zelensky diz que não vai conceder território à Rússia para encerrar guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que seu país não vai conceder território á Rússia em troca do término da guerra, instaurada após a invasão russa há três meses. Ao falar por vídeo em um “café da manhã ucraniano” durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Zelensky disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não entende plenamente o que está acontecendo na Ucrânia.

“A Ucrânia não vai ceder seu território. Estamos lutando em nosso país, em nossa terra”. Ele acrescentou que a guerra está sendo travada “por nossa terra, por nossa liberdade, por nossa independência e para o nosso futuro”.

Como primeiro passo para as negociações diplomáticas, Zelensky diz que a Rússia precisaria demonstrar seu desejo de se engajar em negociações e dar “pelo menos passos para retirar suas tropas e equipamentos” para as suas posições anteriores à invasão. Fonte: Associated Press.