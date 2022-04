Zelensky diz que forças russas estão deixando ‘desastre’ e alerta sobre minas

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na sexta-feira, 1º, que as forças russas estão deixando para trás “um desastre completo” ao se retirarem do norte do país, incluindo cidades nos arredores de Kiev, e alertou os moradores para tomarem cuidado com mais bombardeios russos e minas terrestres. “Eles estão colocando minas em todo o território, em casas, equipamentos e até nos corpos de pessoas que foram mortas”, disse ele em seu discurso noturno em vídeo à nação nesta sexta-feira.

O ucraniano pediu aos moradores que esperem para retomar suas vidas normais até que tenham certeza de que as minas foram limpas e o perigo de bombardeios passou. Zelensky alertou para batalhas difíceis à frente, à medida que os russos redistribuem tropas no leste da Ucrânia.

Zelensky disse que conversou hoje com o presidente francês Emmanuel Macron por telefone e com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, durante sua visita a Kiev. “A Europa não tem o direito de ficar calada sobre o que está acontecendo em nossa Mariupol”, disse ele. “O mundo inteiro deveria responder a essa catástrofe humanitária”, apontando que 3.071 pessoas conseguiram deixar Mariupol na sexta-feira. :