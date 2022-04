Zelensky diz que é ‘muito difícil negociar’ após ver ações russas em Bucha

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 4, que é “muito difícil negociar quando você vê o que eles fizeram aqui”, em referência às ações russas na cidade de Bucha. Em visita à região, na qual o exército da Rússia é acusado por ter cometido crimes de guerra, Zelensky denunciou o assassinato de crianças e o estupro de mulheres, no que qualificou como “genocídio”.

Autoridades ucranianas alegam que os corpos de ao menos 410 civis foram encontrados em áreas próximas à capital do país, Kiev, após o recuo de tropas russas na semana passada. Muitos dos cadáveres tinham as mãos amarradas, ferimentos de tiros à queima-roupa e sinais de tortura. Líderes internacionais condenaram as supostas atrocidades e pediram sanções mais duras contra Moscou.