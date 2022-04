Zelensky: discuti com Biden pacote defensivo e aumento de sanções contra Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, nesta quarta-feira, 13, que discutiu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um pacote defensivo adicional americano a Kiev, além de uma possível ajuda financeira. Em publicação no Twitter, Zelensky explicou que os dois abordaram “os crimes de guerra russos” e concordaram em aumentar as sanções contra Moscou.

Já em um vídeo publicado no Facebook, Zelensky exortou a comunidade internacional a ampliar o fornecimento de armas e artilharias pesadas a seu país, com objetivo de derrotar as forças do Kremlin. Falando em inglês, o líder ucraniano alertou que, se a guerra for perdida pela Ucrânia, os próximos alvos russos serão Polônia, Moldova, Romênia e os países bálticos.