Zelensky celebra retomada de Kherson e fala em retomar outras fronteiras

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, celebrou neste sábado, 12, a retomada da cidade de Kherson, uma das principais que estavam sob domínio russo, e afirmou que as demais fronteiras ucranianas internacionalmente reconhecidas também serão reconquistadas.

“Hoje todos nos sentimos entusiasmados juntos. Não sei se temos pelo menos uma pessoa que não assistiu ao vídeo do nosso povo de Kherson cumprimentando os defensores ucranianos”, disse Zelensky, em vídeo divulgado pelo governo ucraniano. “Veremos muitas outras saudações nas cidades e aldeias que ainda estão sob ocupação. Não esquecemos ninguém, não vamos deixar ninguém para trás. Graças às nossas operações de defesa e diplomacia, chegaremos definitivamente à fronteira do nosso Estado – todas as seções da fronteira internacionalmente reconhecida da Ucrânia”, declarou.

Segundo o presidente, agora o mundo vê o que significa a “unidade dos ucranianos”. “Vê por que devemos libertar toda a nossa terra dos invasores”, acrescentou.

Zelensky destacou no vídeo que “há muito trabalho a ser feito” em Kherson, com medidas de estabilização por parte da polícia, ação de especialistas em descarte de bombas e reparos de infraestrutura, como comunicação, abastecimento de água, aquecimento e eletricidade. “Mas vamos restaurar tudo, acreditem em mim. Embora demore, já está claro para todos que o resultado será nosso, o resultado ucraniano”, afirmou.