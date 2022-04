Zelensky afirma ter sido convidado para cúpula do G20

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira, 27, que foi convidado para a cúpula do G20, marcada para novembro, em Bali. Em seu Twitter, o ucraniano disse ter conversado com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, que mantém a presidência do grupo em 2022.

Zelensky também agradeceu o apoio de Jacarta à soberania e integridade territorial da Ucrânia, e em particular por uma posição clara na Organização das Nações Unidas (ONU). Foram discutidas ainda questões de segurança alimentar, segundo o ucraniano.

O grupo de países inclui a Rússia, mas a presença de Moscou é incerta, especialmente após pedidos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma exclusão do integrante da reunião.

Há alguns dias, segundo a Reuters, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a decisão sobre a participação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, dependerá de futuros desdobramentos.