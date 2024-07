Zelenski pede que Otan suspenda todas as restrições de uso de armas ocidentais contra a Rússia

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski, pediu aos líderes dos países da Otan nesta quinta-feira, 11, que eliminem “todas as restrições” aos ataques de Kiev em território russo com armas ocidentais, em paralelo à cúpula da aliança militar que acontece em Washington.

Embora Zelenski tenha agradecido publicamente pelo pacote e pela promessa dos líderes da Otan de que a Ucrânia está agora em um “caminho irreversível” para a adesão à aliança militar, ele também fez um alerta: a Ucrânia não pode vencer a guerra com a Rússia, agora em seu terceiro ano, a menos que os Estados Unidos acabem com os limites ao uso de suas armas para atacar alvos militares na Rússia.

“Se queremos vencer, se queremos prevalecer, se queremos salvar nosso país e defendê-lo, precisamos eliminar todas as limitações”, disse Zelenski ao lado do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nas horas finais da cúpula da aliança, que foi marcada por novos compromissos de ajuda militar para a Ucrânia. Mais cedo, o presidente Joe Biden anunciou um novo pacote de ajuda militar e prometeu a Zelenski: “Nós ficaremos com você, ponto.”

O governo de Joe Biden permite que a Ucrânia use armas ocidentais em território russo apenas com o propósito de revidar contra forças russas que estão atacando ou se preparando para atacá-las. Os EUA temem que o uso mais amplo de armamento de fabricação americana possa provocar a Rússia a ampliar a guerra. Mas Zelenski tem pressionado por maior liberdade para que as armas dos EUA possam ser usadas para atingir bases militares críticas e instalações mais profundas no território russo.

Os apelos para retirar as restrições têm crescido nos últimos meses, após ganhos militares russos durante meses em que batalhas políticas nos Estados Unidos atrasaram apoio militar vital para a Ucrânia.

Stoltenberg e o presidente francês Emmanuel Macron têm defendido os esforços da Ucrânia para ganhar mais liberdade na forma como pode usar as armas fornecidas pelos EUA. Se dissermos aos ucranianos “vocês não têm o direito de alcançar o ponto de onde os mísseis são disparados, estamos de fato dizendo a eles que estamos entregando armas a vocês, mas vocês não podem se defender”, disse Macron em maio.

Stoltenberg argumentou nesta quinta-feira que a guerra mudou desde os primeiros dias, quando os combates estavam mais profundos no território ucraniano. “Desde que a Rússia abriu uma nova frente… a única maneira de atingir alvos militares, lançadores militares ou aeródromos que atacam a Ucrânia é atingir alvos militares no território russo”, disse.

A Ucrânia tem sido o foco principal para os líderes europeus e norte-americanos na cúpula da aliança militar de 75 anos, que tem sido sombreada por preocupações sobre o crescente apoio chinês e norte-coreano à invasão da Rússia, e também se desenrolou durante um ciclo político tumultuado nos EUA, com crescente ansiedade entre os democratas sobre a capacidade de Biden de servir mais quatro anos.

Em uma reunião individual com Zelenski mais cedo nesta quinta-feira, Biden elogiou o pacote de ajuda militar como seu oitavo desde que assumiu o cargo, com este último consistindo em US$ 225 milhões de apoio, incluindo um sistema adicional de mísseis Patriot para reforçar as defesas aéreas da Ucrânia contra uma ofensiva mortal de ataques aéreos russos.

O sistema de defesa aérea Patriot, o segundo que os EUA forneceram à Ucrânia, é um dos vários anunciados esta semana na cúpula da Otan e faz parte de uma onda de compromissos para enviar armas à Ucrânia para ajudá-la a repelir os ataques russos, incluindo um dos mais mortais da guerra esta semana que atingiu um hospital infantil em Kiev. O devastador ataque de mísseis na véspera da cúpula que celebra o 75º aniversário da Otan sublinhou que o presidente russo Vladimir Putin pode não estar pronto para fazer as pazes por algum tempo.

Na quinta-feira, Zelenski também se juntou aos líderes aliados para uma reunião do Conselho Otan-Ucrânia, um fórum criado há um ano para os 32 aliados e Kiev se reunirem em igualdade de condições para compartilhar preocupações e informações.

Além das ofertas de mais apoio militar, a Otan lançou um novo programa para financiar entregas de equipamentos militares e coordenar o treinamento para as forças armadas abaladas da Ucrânia. Os membros da aliança também se comprometeram a manter os níveis atuais de ajuda militar – cerca de 40 bilhões de euros (US$ 43,5 bilhões) anualmente – por pelo menos um ano.