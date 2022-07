Zelenski critica neutralidade de Bolsonaro diante da guerra na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodomir Zelenski, criticou a posição de neutralidade do Brasil diante da guerra entre o país e a Rússia. Em entrevista à TV Globo, cujo trecho foi exibido na edição desta terça-feira, 19 do Jornal Nacional, o líder ucraniano disse ter externado a posição ao presidente Jair Bolsonaro.

Os dois conversaram por telefone nesta terça. “Eu não apoio a posição dele de neutralidade. Eu não acredito que alguém possa se manter neutro quando há uma guerra no mundo. (…) Eu disse isso para o presidente: ‘preciso de uma posição do Brasil. Eu conto com seu povo'”, afirmou Zelenski.

O presidente da Ucrânia ainda comparou a posição de Bolsonaro à de líderes durante a Segunda Guerra Mundial. “Foi assim. Muitos líderes ficaram neutros em um primeiro momento. Isso permitiu que os fascistas engolissem metade da Europa e se expandissem mais e mais, capturando toda a Europa”, rechaçou, ao dizer que “ninguém pode ficar no meio do caminho”. Zelenski defendeu ainda que não há possibilidade de mediação em uma guerra e atribuiu o avanço da Rússia sobre o território da Ucrânia a tentativas de arbitrar o conflito.