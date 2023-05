Zelenski: contraofensiva para liberar áreas ocupadas na Ucrânia não atacará território russo

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou neste domingo, 14, que está preparando uma contraofensiva destinada a liberar áreas ocupadas pela Rússia, e não para atacar o território russo. Entre as áreas ainda ocupadas, estão a península da Crimeia e partes do leste da Ucrânia com populações principalmente de língua russa.

O objetivo da Ucrânia é libertar os territórios dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, disse Zelenski, durante entrevista coletiva de imprensa ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, em Berlim.

Documentos vazados da inteligência dos Estados Unidos sugerem que Zelenski considerou tentar capturar áreas na Rússia adequadas para possível uso como moeda de troca nas negociações de paz para encerrar a guerra, segundo reportagem do Washington Post . Isso o colocaria em problemas com os governos ocidentais, que insistem que as armas que fornecem não devem ser usadas para atacar alvos na Rússia.

“Não atacamos o território russo, libertamos nosso próprio território legítimo”, respondeu Zelenski, quando questionado sobre a reportagem, segundo um intérprete oficial. “Não temos tempo nem força para atacar a Rússia. E também não temos armas de sobra, com as quais poderíamos fazer isso.”

O presidente ucraniano está visitando aliados em busca de mais armas para ajudar seu país a se defender da invasão russa e fundos para reconstruir o que foi destruído por mais de um ano de conflito devastador. Fonte: Associated Press