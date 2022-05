Yellen viajará à Europa para discutir resposta à guerra na Ucrânia

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, viajará à Europa no fim desta semana. De acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9, a economista americana irá a Varsóvia, na Polônia, no próximo sábado (14), e, em seguida, a Bruxelas, na Bélgica, na segunda-feira, 16. Em 19 e 20 de maio, Yellen participará de conferência com ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G-7, em Bonn, na Alemanha.

De acordo com a nota, a secretária reforçará a intenção dos EUA de continuar a coordenar com aliados esforços para encerrar a “brutal e ilegal” guerra da Rússia contra a Ucrânia. Janet Yellen também trabalhará para acelerar um acordo de tributação global, além de ressaltar a importância de combater as mudanças climáticas, garantir uma arquitetura global de saúde e tratar e lidar com riscos à segurança alimentar.