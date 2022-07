Yellen sugere teto para preço de petróleo russo em reunião com vice-premiê chinês

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, discutiu nesta quarta-feira (13) a possibilidade de colocar um teto no preço do petróleo russo durante uma reunião virtual com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He. Seria um dos primeiros sinais dos esforços americanos para que a China limite a receita da Rússia com as vendas de petróleo.

Yellen disse à autoridade chinesa que os EUA continuarão trabalhando nesta ideia, em sua primeira viagem à Ásia como secretária do Tesouro. Ela e o vice-primeiro-ministro chinês conversaram na última semana, mas as discussões sobre o plano de teto para o petróleo não foram divulgadas à época. “Eles ouviram e estavam preparados para ter mais discussões conosco sobre isso”, disse Yellen ao The Wall Street Journal.

A China, juntamente com a Índia, são dois alvos críticos para a secretária criar um teto para o preço do petróleo russo. Ambos os países continuam comprando grandes quantidades de petróleo russo e se abstiveram de se juntar aos esforços ocidentais por sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia, com a China assinando no início deste ano um amplo acordo de cooperação com a Rússia.

Otan

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reforçará a ajuda militar à Ucrânia com treinamento de tropa e armas para defesa, afirmou nesta quarta-feira o secretário-geral da entidade, Jens Stoltenberg, em encontro do Comitê do para Assuntos Internacionais e do Subcomitê de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu. (Com agências internacionais).