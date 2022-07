Yellen pressionará por teto a preços do petróleo da Rússia, em viagem à Ásia

Em sua primeira viagem ao Indo-Pacífico desde que assumiu o Departamento do Tesouro, a secretária Janet Yellen viajará para a Ásia de 12 a 19 deste mês, e usará a oportunidade para pressionar pela imposição de um teto para o preço no qual o petróleo russo é negociado. O objetivo é reduzir a receita do Kremlin, à medida que o regime russo avança com seu ataque à Ucrânia.

Yellen abordará os desafios econômicos e humanitários causados pela guerra da Rússia na Ucrânia enquanto representa os EUA nas reuniões do G20 em Bali, na Indonésia, e fará paradas adicionais em Tóquio, no Japão, e Seul, na Coreia do Sul. Durante a viagem, Yellen evitará visitar a China, embora tenha telefonado para um dos vice-premiês chineses na segunda-feira.

A secretária do Tesouro tem criticado a relação econômica da China com a Rússia, pedindo a Pequim que use seu “relacionamento especial com a Rússia” para persuadir Moscou a acabar com a guerra na Ucrânia.

Ao contrário das reuniões dos líderes financeiros do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo) em abril, o G20 envolverá países participantes que não estão unidos em ações de oposição à guerra na Ucrânia. No caso, China, Índia, África do Sul e Brasil resistiram em grande parte a corroborar os esforços dos EUA e seus aliados para punir a Rússia por sua invasão. A própria Rússia também deve participar.

A viagem de Yellen à Ásia acontecerá alguns dias após a morte de Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro japonês. Considerado um arquiconservador divisivo e um dos líderes mais poderosos e influentes de sua nação, Abe foi baleado por trás durante um discurso de campanha na sexta-feira, de acordo com a televisão pública NHK.