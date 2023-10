Yellen: Condenamos guerra da Rússia e vamos apoiar a Ucrânia pelo tempo necessário

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, reiterou que os Estados Unidos condenam “da maneira mais forte possível” a guerra lançada pela Rússia. Ela também ressaltou que o país deve manter apoio inabalável à Ucrânia por quanto tempo for necessário e pediu que a comunidade internacional mantenha o suporte e envio de recursos financeiros.

Em discurso, Yellen elogiou a resiliência econômica ucraniana e o foco do presidente Volodymyr Zelensky em combater a corrupção no país. Os comentários foram realizados durante painel na Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

O evento contou com a participação de Zelensky, da diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, do presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e do comissário da União Europeia para economia, Paolo Gentiloni.

Zelensky voltou a criticar a postura da Rússia e disse que o país “não está pronto para admitir que a invasão foi um erro”. Georgieva afirmou que o investimento na Ucrânia será frutífero para a economia da região. Assim como a secretária do Tesouro americano, Gentiloni reiterou compromisso de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário e disse que a União Europeia espera doar mais de 4,5 bilhões de euros até o fim de 2024.