Xi Jinping telefona para Putin, discute guerra na Ucrânia e reforça cooperação

Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, reforçaram cooperação nas áreas de segurança, comércio e soberania, durante conversa telefônica nesta quarta-feira. Os líderes discutiram a situação da guerra na Ucrânia e as sanções contra Moscou impostas pelo Ocidente.

Segundo comunicado do governo chinês, Xi Jinping enfatizou a posição de neutralidade do país asiático e pediu que todas as partes envolvidas no conflito trabalhem por uma resolução “de maneira responsável”.

A nota do Kremlin, por sua vez, alega que o Xi Jinping “observou a legitimidade das ações tomadas pela Rússia para proteger os interesses nacionais fundamentais em face dos desafios à sua segurança criados por forças externas”.

Ainda de acordo com Moscou, os dois presidentes ressaltaram que as relações bilaterais estão em “um nível alto sem precedentes” e reafirmaram o desejo de aprofundar os laços. Os líderes concordaram em expandir a cooperação nos setores de energia, financeiro, transportes e outros, diz o texto.

Xi Jinping e Putin também reiteraram interesse em ampliar os contatos no âmbito do Brics, do qual o Brasil faz parte. O grupo terá uma cúpula virtual nos próximos dias 23 e 24 de junho.