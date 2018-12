Xi Jinping defende esforços para maior cooperação comercial entre China e EUA

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que tanto ele quanto o presidente norte-americano Donald Trump, têm boas visões para um desenvolvimento saudável e estável das relações entre China e EUA. Durante um jantar de negócios entre os dois líderes, Xi também destacou o interesse comum na expansão da cooperação econômica e comercial e defendeu que eles deveria envidar esforços para realizar seus desejos, informou a agência de notícias chinesa Xinhua.

O jantar realizado na noite deste sábado entre Trump e Xi é o primeiro encontro dos dois líderes em 2018, ano que ficou marcado pelo aumento das tensões comerciais entre os dois países, após ambos terem aumentado as tarifas sobre bilhões de dólares em bens do país rival.

A reunião ocorre após o encerramento da Cúpula do G20 em Buenos Aires. Os dois líderes concordaram em se reunir bilateralmente em uma conversa telefônica realizada a convite de Trump no início do mês passado.

O presidente norte-americano também sinalizou com a possibilidade de um acordo no futuro com a China. Ao chegar para uma reunião, Trump disse que “em algum momento” poderia ser produzido “algo que seria bom para a China e bom para os Estados Unidos”.

(Equipe AE)