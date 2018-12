Xi e eu podemos tazer mudança positiva no comércio e além, afirma Trump

O presidente americano, Donald Trump, escreveu em sua conta no Twitter que ele e o líder chinês, Xi Jinping, “somos as duas únicas pessoas que podem trazer uma mudança massiva e muito positiva, no comércio e muito além, entre nossas duas grandes nações”.

No mesmo tuíte, o republicano acrescentou que “uma solução para a Coreia do Norte é uma coisa ótima para a China e para todos!”, em referência ao processo de desnuclearização do país asiático.

O presidente americano afirmou, ainda, que o “presidente Xi e eu temos uma relação muito forte e pessoal”.