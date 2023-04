Walt Disney processa governador da Flórida após anulação de acordos fechados pela empresa

A Walt Disney processou o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, após o conselho supervisor do distrito que abriga os parques da Disney em Orlando anular nesta quarta-feira, 26, acordos que a companhia fechou em fevereiro.

Os acordos garantiam à empresa grande parte do seu controle sobre as terras de Orlando onde ficam os parques.

O processo acusa DeSantis de conduzir uma “campanha de retaliação” como punição pela decisão da empresa de se manifestar contra uma lei aprovada no ano passado com o apoio do governador. Fonte: Dow Jones Newswires.