Vulcão entra em erupção nas Filipinas e 700 pessoas deixam suas casas

Um vulcão expeliu uma nuvem de cinzas e vapor para o céu noturno no centro das Filipinas, em uma poderosa explosão que fez com que mais de 700 pessoas fossem deslocadas de suas casas. A explosão do monte Kanlaon na noite da segunda-feira, 3, na ilha Negros, acionou sirenes em Canlaon – uma cidade de quase 60.000 habitantes ao sul do vulcão.

Centenas de pessoas fugiram em caminhões do governo para um local seguro, disse o prefeito de Canlaon, José Chubasco Cardenas, acrescentando que mais de 150 pessoas estavam em dois centros para deslocados, enquanto outras se mudaram para casas de parentes longe do vulcão. Nenhuma vítima foi relatada.

Nível de alerta

A erupção levou as autoridades a aumentar o nível de alerta para dois em um sistema de alerta de cinco etapas, indicando um “nível moderado de agitação vulcânica”. Kanlaon é um dos 24 vulcões mais ativos do país.

“A explosão foi muito forte, segundo os moradores, alguns dos quais gritavam de medo”, disse Cardenas à Associated Press por telefone. “Eles se sentiram como se estivessem em uma zona de guerra porque podiam ouvir o som das cinzas atingindo seus telhados.”

O presidente Ferdinand Marcos Jr. disse que pelo menos 796 pessoas de 170 famílias foram para centros especiais para deslocados em Canlaon e em outras cidades e vilas ao redor do calor, e garantiram que as aeronaves do governo estariam de prontidão, se necessário.

Erupções vulcânicas semelhantes em outras partes das Filipinas têm atraído turistas, mas Cardenas disse que ordenou o fechamento temporário de resorts na cidade, incluindo aqueles que oferecem observação de montanhas e trilhas para caminhadas, para minimizar as chances de ferimentos no caso de Kanlaon entrar em erupção novamente.

Ele disse que a polícia aplicará rigorosamente um regulamento de proibição de entrada em uma zona de perigo permanente de 4 quilômetros (2,4 milhas) ao redor do Kanlaon, de 2.435 metros, o pico mais alto do centro das Filipinas.

Teresito Bacolcol, que dirige o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, disse à AP que a erupção de segunda-feira à noite espalhou cinzas até 10 quilômetros de distância. Era difícil dizer se a inquietação de Kanlaon iria piorar ou se o vulcão – que entrou em erupção várias vezes nas últimas décadas – iria se acalmar, disse ele.

Localizadas no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma região propensa a terremotos e erupções vulcânicas, as Filipinas também sofrem com cerca de 20 tufões e tempestades por ano, tornando a nação do Sudeste Asiático uma das mais propensas a catástrofes do mundo. Fonte: Associated Press.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.