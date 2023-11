Vulcão de Papua Nova-Guiné tem erupção ‘gigantesca’ e expele lava a 15 km de altura

Um dos vulcões mais ativos do oceano Pacífico, o Mount Ulawun, entrou em erupção na tarde de segunda-feira, 20, expelindo lava a uma altura de 15 quilômetros. A erupção do vulcão, que é o mais alto da Papua Nova-Guiné, diminuiu nesta terça-feira, 21, mas cinzas espessas ainda subiam no céu e cobriam telhados e palmeiras próximas.

O alerta sobre o nível do vulcão na ilha de New Britain, no nordeste do país, foi rebaixado pela Divisão de Gestão de Riscos Geológicos da Papua Nova-Guiné para a fase 3, que significa uma erupção moderada a forte. Na segunda-feira, o nível estava na fase 4, indicando uma erupção muito forte. Mas o vulcão, que está a 2.334 metros acima do nível do mar, permaneceu ativo e a erupção poderia permanecer indefinidamente, disse a divisão.

O Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas em Darwin, Austrália, relatou fumaça vulcânica subindo até 15 mil metros na segunda-feira. Já a divisão de Papua Nova Guiné relatou que a nuvem de cinzas subiu pelo menos 5 mil metros nesta terça-feira antes de se perder nas nuvens atmosféricas.

As pequenas partículas vulcânicas nas nuvens de cinza podem ser carregadas a longas distâncias pelo vento e podem atrapalhar a aviação. Uma espessa nuvem estendeu por dezenas de quilômetros para o noroeste de Mount Ulawun nesta terça.

A Autoridade Civil de Segurança na Aviação do país não respondeu os contatos feitos pela Associated Press questionando se viagens aéreas foram afetadas. Radares de aviação mostraram atividade normal em grandes aeroportos mais próximos, na capital nacional, Port Moresby, e em Honiara, capital das Ilhas Salomão.

A cidade grande mais próxima é Bialla, estabelecida entre plantações de óleo de palma. A divisão disse que pesadas camadas de cinza estava fazendo com que folhas caíssem nas plantações perto do vulcão e se acumulassem nos telhados.

A erupção fez com que o Japão avaliasse o risco de um possível tsunami na segunda-feira, mas nada ocorreu e as autoridades de Papua Nova-Guiné disseram que as chances eram “nulas”.

Papua Nova-Guiné está sobre o “Circuito de Fogo”, o arco de falhas sísmicas ao redor do Oceano Pacífico onde a maioria das atividades vulcânicas e terremotos do mundo acontecem. Ulawun entrou em erupção repetidamente desde 1.700, e sua última grande erupção em 2019 levou à retirada de mais de 5 mil pessoas da região.

A divisão disse que não houve vítimas conhecidas no histórico de erupções de Ulawun. Mas os grandes impactos em termos de deslocamento da população, danos nas infraestruturas e perturbações nos serviços eram comuns, disse a divisão. Fonte: Associated Press.