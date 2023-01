Mundo Voos são retomados nos EUA após paralisação por pane no sistema de controle aéreo

A Administração de Aviação Federal (FAA) dos Estados Unidos informou via publicação em seu site que os voos estão “sendo retomados gradualmente” por todo o país. O aviso foi dado depois de uma pane no sistema de controle aéreo norte-americano levar a FAA a ordenar, mais cedo, que todos os voos domésticos fossem adiados temporariamente.

A FAA não entrou em detalhes quanto ao que poderia ter originado o problema, somente declarou que “segue investigando a causa do problema inicial”.

Em publicação no Twitter, a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre afirmou que a FAA notificou o governo de que “não há indícios de ataque cibernético até o momento”, porém o presidente norte-americano, Joe Biden, já havia exigido mais cedo que o Departamento de Transportes (DOT) realizasse também uma investigação completa para descobrir as causas do incidente.