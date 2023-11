Mundo Voo com 32 repatriados da Cisjordânia chega ao Brasil; brasileiros em Gaza aguardam autorização

Mais 32 pessoas foram repatriados nesta quinta-feira, 02, em nova etapa da Operação Voltando em Paz, organizada pelo governo brasileiro em razão da guerra entre Israel e o Hamas. Segundo nota do Planalto, o grupo – de 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças – estava na Cisjordânia. Para retirá-los do território, a Representação Brasileira em Ramala alugou três veículos, que primeiro conduziram os passageiros de onze cidades da Cisjordânia até a cidade de Jericó.

De lá, cruzaram a fronteira com a Jordânia e, na sequência, embarcaram em outro ônibus fretado pelo governo brasileiro até Amã, capital do país. A aeronave VC-2 decolou da Jordânia às 16h50 (horário local) da quarta-feira, 1º.

No Brasil, a aeronave cedida pela Presidência da República fez uma primeira parada na Base Aérea de Recife (PE), onde seis passageiros fizeram o desembarque. Os demais seguiram viagem até Brasília, onde pousaram às 8h15.

De acordo com o governo, o destino final das famílias repatriadas será Foz do Iguaçu (oito pessoas), São Paulo (cinco), Florianópolis (quatro), Rio de Janeiro (três), Curitiba (dois), Goiânia (dois) e Porto Alegre (um). Ficaram em Recife três pessoas e outras três seguiram para Fortaleza. Uma permaneceu em Brasília.

Ainda segundo o Planalto, a operação Voltando em Paz já garantiu o retorno de 1.445 passageiros, em oito voos vindos de Israel e um da Jordânia, todos comandados pela Força Aérea Brasileira (FAB). No total, são 1.440 brasileiros, três bolivianas, um palestino e um jordaniano, além de 53 animais de estimação.

Brasileiros em Gaza

Na nota divulgada sobre o desembarque, o governo ainda destacou que, na Faixa de Gaza, região que não tem fronteira com a Cisjordânia, outro grupo de 34 brasileiros ainda aguarda a autorização para cruzar a fronteira com o Egito, único caminho viável para tomar outro voo da FAB que aguarda no Cairo.

Como mostrou o Broadcast há pouco, a segunda lista de estrangeiros autorizados a saírem de Gaza foi divulgada nesta quinta-feira, 2, ainda sem a previsão de brasileiros. A informação foi divulgada pela embaixada do Brasil na Palestina.

“Novas listas serão publicadas em breve e nossos brasileiros devem estar nelas”, disse embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.