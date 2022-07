Von der Leyen reafirma compromisso da UE em financiar reconstrução da Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reafirmou, nesta segunda-feira, 4, o compromisso com os esforços de reconstrução da Ucrânia, palco de uma guerra deflagrada pela invasão russa do país desde fevereiro. Em conferência em Lugano, na Suíça, Von der Leyen disse que o objetivo da Rússia é alcançar a “destruição” política, militar e econômica do país vizinho. “Eles querem minar a própria existência da Ucrânia como Estado. Não podemos e não vamos deixar isso acontecer”, assegurou.

Para isso, a líder do órgão executivo da União Europeia (UE) lembrou que, desde o início do conflito, o bloco forneceu 6,2 bilhões de euros em assistência financeira a Kiev. Segundo ela, mais medidas de apoio ainda serão anunciadas. “Vamos nos engajar substancialmente na reconstrução de médio e longo prazo”, garantiu. Von der Leyen também falou sobre as aspirações ucranianas de ingressar na UE. “A Ucrânia quer fazer parte da nossa União Europeia. E queremos que a Ucrânia se torne membro”, comentou.