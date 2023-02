Von der Leyen e comissários da UE visitam Ucrânia em meio a ataques contra civis

Graduadas autoridades da União Europeia (UE) chegaram nesta quinta-feira (2) a Kiev para conversas com autoridades da Ucrânia, enquanto equipes de resgate vasculham um prédio de apartamentos no leste do país atingido por um míssil da Rússia, que deixou ao menos três mortos e cerca de 20 feridos. A cena de devastação na cidade de Kramatorsk, província de Donetsk, serviu como um lembrete sombrio do impacto da guerra, quase um ano após a Rússia lançar uma invasão em larga escala em solo ucraniano.

A Rússia tem feito ataques frequentes a prédios residenciais durante a guerra, o que causa mortes civis, embora o Kremlin negue ter essas construções como alvos.

O presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, deve se reunir com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, antes do que funcionários descreveram como uma cúpula na sexta-feira (3). Borrell afirmou no Twitter que a visita tinha como alvo levar “a mensagem mais forte de apoio da UE a todos os ucranianos que defendem seu país”.

A assistência do bloco à Ucrânia, segundo Borrell, já atingiu 50 bilhões de euros (US$ 55 bilhões) desde o início da guerra russa, em 24 de fevereiro. Trata-se da quarta visita de Von der Leyen à Ucrânia desde a invasão russo. Fonte: Associated Press.