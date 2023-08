Vitória progressista enfrenta desafios legais na Guatemala

A expressiva vitória do candidato de centro-esquerda Bernardo Arévalo no segundo turno da eleição presidencial da Guatemala, no domingo, 20, soou como um puxão de orelhas dos eleitores na elite política tradicional. Mas, mesmo com a vitória avassaladora de Arévalo sobre a ex-primeira-dama Sandra Torres, de direita, ainda restam obstáculos jurídicos para que o defensor anticorrupção seja reconhecido como o novo presidente.

Antes das eleições, Arévalo enfrentou uma tentativa do Ministério Público de afastá-lo da disputa. O órgão investiga irregularidades na formação do seu partido, o Movimento Semente, em 2017, e pediu sua impugnação. Na sexta-feira, 18, a Suprema Corte rejeitou o pedido, mas o caso segue em aberto.

Nesta segunda, 21, mesmo depois de receber saudações dos líderes da região e do presidente americano, Joe Biden, Arévalo ainda não havia sido cumprimentado por sua adversária.

A candidata perdeu pela terceira vez uma eleição no segundo turno e não se pronunciou sobre a derrota, aumentando o clima de incerteza. Ela era apoiada pelo governo, partidos de direita, grandes empresários e pastores evangélicos.

Espera

Seu partido, a União Nacional da Esperança (UNE), informou ontem que seu comitê executivo se declarou em sessão permanente sobre a contagem dos votos. “Vamos definir uma posição quando os resultados forem esclarecidos com total transparência”, afirmou.

Com 100% dos votos apurados, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o candidato do Movimento Semente venceu com 58% ante 37,2% de Torres. Dos 22 departamentos do país, Arévalo venceu em 17. A participação superou os 45%.

A proclamação dos resultados está prevista para os próximos dias, uma vez que as autoridades eleitorais precisam analisar as atas e eventuais impugnações ser apresentadas.

Reformas

Em dois meses, Arévalo passou de quase desconhecido a vencedor das eleições presidenciais com a promessa de empreender um combate frontal à corrupção, um problema endêmico no país.

Sociólogo e deputado de 64 anos, ele é filho de Juan José Arévalo, primeiro presidente democrata da Guatemala e catalisador de reformas sociais. O presidente eleito prometeu seguir os passos do pai, com uma agenda social forte e de mudanças. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.