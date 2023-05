Visto para brasileiros: saiba quais países não exigem a autorização

Brasileiros podem entrar sem pedir visto em 170 destinos diferentes, segundo o levantamento de 2023 do Henley Passport Index, que usa como base os dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA). O passaporte brasileiro é o 19º mais poderoso do mundo, de acordo com o ranking que compara 199 passaportes e 227 destinos de viagens diferentes.

Ao viajar aos países que não pedem visto, o cidadão brasileiro pode portar apenas o passaporte, ou, em alguns casos, apenas o RG, como é o caso de países do Mercosul. Na lista, há também destinos em que é possível obter um visto na chegada, uma permissão de visitante ou uma Autorização Eletrônica de Viagem (ETA).

O número de destinos que não pedem visto a brasileiros ainda pode aumentar. O governo do México vai voltar a isentar viajantes brasileiros da exigência de visto. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deu a informação nesta quarta-feira, dia 24, durante audiência pública na Câmara dos Deputados. No último dia 20, o Japão também anunciou que iria liberar turistas brasileiros do visto.

Confira os países que não exigem visto de brasileiros por região



Europa

– Albânia

– Andorra

– Áustria

– Bielorrússia

– Bélgica

– Bósnia e Herzegovina

– Bulgária

– Croácia

– Chipre

– República Checa

– Dinamarca

– Estônia

– Ilhas Faroe

– Finlândia

– França

– Geórgia

– Alemanha

– Gibraltar

– Grécia

– Groenlândia

– Hungria

– Islândia

– Irlanda

– Itália

– Kosovo

– Letônia

– Liechtenstein

– Lituânia

– Luxemburgo

– Malta

– Moldávia

– Mônaco

– Montenegro

– Holanda

– Macedônia do Norte

– Noruega

– Polônia

– Portugal

– Romênia

– Federação Russa

– San Marino

– Sérvia

– Eslováquia

– Eslovênia

– Espanha

– Suécia

– Suíça

– Turquia

– Ucrânia

– Reino Unido

– Vaticano

Américas

– Argentina

– Belize

– Bermudas

– Bolívia

– Chile

– Colômbia

– Costa Rica

– Equador

– El Salvador

– Ilhas Malvinas

– Guatemala

– Guiana

– Honduras

– Nicarágua

– Panamá

– Paraguai

– Peru

– Uruguai

– Venezuela

Caribe

– Anguila

– Antígua e Barbuda

– Aruba

– Bahamas

– Barbados

– Bonaire; Santo Eustáquio e Saba

– Ilhas Virgens Britânicas

– Ilhas Cayman

– Curaçao

– Dominica

– República Dominicana

– Índias Ocidentais Francesas

– Granada

– Haiti

– Jamaica

– Montserrat

– São Cristóvão e Nevis

– Santa Lúcia

– St. Maarten

– São Vicente e Granadinas

– Trindade e Tobago

– Ilhas Turcas e Caicos

Ásia

– Camboja *

– Hong Kong

– Indonésia *

– Cazaquistão

– Quirguistão *

– Laos *

– Macau

– Malásia

– Maldivas *

– Mongólia

– Nepal *

– Filipinas

– Cingapura

– Coreia do Sul **

– Sri Lanka **

– Tadjiquistão *

– Tailândia

– Timor-Leste *

– Uzbequistão

Oceania

– Ilhas Cook

– Fiji

– Polinésia Francesa

– Ilhas Marshall *

– Micronesia

– Nova Caledônia

– Nova Zelândia**

– Niue

– Ilhas Palau*

– Papua Nova Guiné*

– Samoa*

– Ilhas Solomon*

– Tonga*

– Tuvalu*

– Vanuatu

África

– Botsuana

– Burkina Faso *

– Burundi *

– Ilhas de Cabo Verde *

– Ilhas Comores *

– Egito *

– Eswatini

– Etiópia *

– Gabão *

– Guiné-Bissau *

– Madagáscar *

– Malauí *

– Mauritânia *

– Mauritius

– Maiote

– Marrocos

– Moçambique *

– Namíbia

– Reunião

– Ruanda *

– São Tomé e Príncipe

– Senegal

– Seicheles *

– Serra Leoa *

– Somália *

– África do Sul

– Santa Helena *

– Tanzânia *

– Togo *

– Tunísia

– Uganda *

– Zâmbia *

– Zimbábue *

Oriente médio

– Armênia

– Bahrein*

– Irã *

– Israel

– Jordânia*

– Líbano*

– Omã

– Palestina

– Catar

– Emirados Árabes

* Países que emitem o visto na chegada do viajante

** Países que pedem a Autorização Eletrônica de Viagem