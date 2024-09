Violência em Gaza continua porque Israel tem apoio de um grupo de países, diz Erdogan na ONU

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta terça-feira, 24, que a violência em Gaza continua porque Israel conta com um apoio forte de um grupo de países, em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, em Nova York.

Ele questionou o que estaria sendo feito para terminar com o genocídio em Gaza e disse que o local se tornou o “maior cemitério para mulheres e crianças com os ataques de Israel”.

Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Erdogan mencionou que “o espaço para a diplomacia na guerra da Ucrânia está diminuindo”.

Relações com Brics

Erdogan disse também que a Turquia mantém o compromisso de aprofundar as relações com os países do Brics. Ele também pontuou que a Turquia planeja fortalecer os laços com a Ásia.

Durante a fala, Erdogan mencionou avanços da tecnologia, como a inteligência artificial, e que todas as nações deveriam se beneficiar das ferramentas. Porém, ele fez uma ressalva sobre o uso delas em guerras. “Ciberataques mostram quão mortais as tecnologias podem ser”, disse.