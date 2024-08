Vietnã: menino perdido em floresta há 5 dias volta para casa; 'milagre', dizem policiais - O Liberal

Um menino de seis anos que estava desaparecido há cinco dias no Vietnã foi encontrado na última quarta-feira, 21. Dang Tien Lam, que vive na província de Yen Bai, no noroeste do país, se perdeu em uma floresta no último sábado, 17, depois de brincar com os nove irmãos em um riacho próximo à mata. Para os policiais, o retorno da criança com vida foi um “milagre”. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, Lam foi encontrado por agricultores, que ouviram seu choro enquanto trabalhavam em um campo de canela. A criança estava sentada em arbustos há cerca de seis quilômetros de onde desapareceu e, apesar de não estar ferida, estava bastante debilitada.

“Estou tão cansado que não consigo ficar de pé. Por favor, me carregue”, disse o menino, segundo depoimento do agricultor Ly Van Nang, de 52 anos, à BBC. A criança teria explicado a ele que, quanto mais andava, mais difícil ficava encontrar o caminho de casa.

A emissora britânica afirma que Lam sobreviveu se alimentando de folhas, frutas silvestres e bebendo água de um riacho. Durante os cinco dias que ele desapareceu, as autoridades locais mobilizaram mais de 150 pessoas – entre policiais, soldados e voluntários – para ir à sua procura.