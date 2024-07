Mundo Vieira: presidência brasileira no G20 tem ênfase no papel das políticas públicas

O ministro das Relações Exteriores e coordenador do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20, Mauro Vieira, afirmou que a presidência brasileira no G20 tem colocado ênfase no papel das políticas públicas como principal motor para promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Como exemplo, o chanceler citou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que, frisou, vai integrar um conjunto de políticas públicas domésticas que provaram ser bem-sucedidas em países em desenvolvimento. “A Aliança buscará incorporar políticas de transferências de renda, programas de alimentação escolar, apoio à agricultura familiar, sistemas de cadastro único para pessoas e famílias de baixa renda e mecanismos de seguridade social.”

Vieira disse ainda que é essencial superar a percepção do Estado como “mero prestador eficiente de serviços” e recuperar a sua função de “articulador das diversas forças e setores da sociedade”.

“Além de ampliarmos a nossa capacidade de cooperação interestatal, é preciso também repensar o papel do Estado, que deve estar capacitado para fazer frente a esses desafios e crises, bem como para tratar novos e emergentes temas”, disse.

Financiamento externo

Mauro Vieira, disse que a presidência do Brasil no grupo está empenhada em aperfeiçoar a coordenação de fontes de financiamento internacional com as necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento.

Na abertura do evento State of the Futures, paralelo à reunião do encontro ministerial do Desenvolvimento do G20, realizado no Rio de Janeiro, o chanceler disse que os países enfrentam, atualmente, diversas crises que se agravam mutuamente. “Suas soluções requerem mais cooperação internacional”, afirmou.

Entre os desafios mais urgentes, citou a fome, a pobreza, a pobreza e a desigualdade; os conflitos armados, com consequências humanitárias; os retrocessos nos padrões de vida em muitas regiões do mundo; a inflação alta nos países ricos e seu impacto para as taxas de juros e para o investimento em economias em desenvolvimento; a crise da dívida pública nos países pobres; a alta volatilidade nos preços de alimentos e energia; e a crise climática.

De acordo com o ministro, para o Brasil, é preciso trazer de volta ao centro da agenda internacional a temática do desenvolvimento. “Além de ampliarmos a nossa capacidade de cooperação interestatal, é preciso também repensar o papel do Estado, que deve estar capacitado para fazer frente a esses desafios e crises, bem como para tratar novos e emergentes temas.”