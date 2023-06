Vieira e Lavrov se reúnem e discutem esforços do Brasil para resolver guerra na Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu nesta sexta-feira, 2, com o homólogo russo Sergei Lavrov no âmbito da reunião de pares dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que acontece este ano na Cidade do Cabo, na África do Sul. Segundo comunicado do ministério das Relações Exteriores da Rússia, ambos deram muita atenção aos esforços do Brasil para encontrar formas de resolver o conflito na Ucrânia.

Os ministros discutiram ainda questões importantes para o desenvolvimento das relações bilaterais, com foco em seus aspectos políticos, comerciais e econômicos, de acordo com a publicação.

Os diplomatas trocaram opiniões sobre questões globais e regionais de interesse mútuo, incluindo a interação da Rússia e do Brasil em espaços multilaterais, principalmente na Organização das Nações Unidas (ONU) e seu Conselho de Segurança, Brics e G20.

Por parte do Itamaraty, foi indicado que os ministros discutiram o atual estágio do conflito na Ucrânia e as propostas em debate com o objetivo de promover o diálogo entre as partes.

Além disso, ambos deram seguimento aos assuntos tratados na visita de Lavrov a Brasília, com ênfase nos mecanismos para ampliar o comércio bilateral, afirmou o ministério em seu Twitter.