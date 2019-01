Vice-presidente dos EUA manifesta apoio a líder opositor da Venezuela

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, falou nesta terça-feira, 15, por telefone com o presidente do Parlamento venezuelano, Juan Guaidó, e elogiou sua “valente liderança”. Pence manifestou o firme respaldo dos EUA ao Parlamento, de oposição, e prometeu a Guaidó o “apoio contínuo” até o restabelecimento da democracia no país. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.