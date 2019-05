Venezuela tem segunda morte durante protestos, segundo ONGs

A jovem Jurubith Rausseo García morreu nesta quarta-feira, 1º, durante os protestos que ocorreram na Venezuela, segundo a ONG Observatorio de Conflictos (OVCS). Assim sendo, sobe para dois o número de mortos na nova onda de manifestações que assolam o país.

“Condenamos o assassinato da jovem Jurubith Rausseo García, de 27 anos, por um disparo em sua cabeça durante manifestação em Altamira (Caracas)”, informou a ONG em sua conta no Twitter.

Na noite de terça-feira, dia 30, um venezuelano de 24 anos, identificado como Samuel Enrique Méndez, morreu durante os protestos ocorridos no Estado de Aragua, segundo informou a ONG Provea, que não detalhou as causas da morte. (Com agências internacionais).