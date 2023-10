Venezuela: Procuradoria-geral abre investigação às primárias da oposição

A procuradoria-geral da Venezuela anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação aos organizadores das primárias da oposição pelos alegados crimes de usurpação de funções eleitorais, associação para a prática de crime e lavagem de dinheiro. O procurador-geral Tarek Williams Saab indicou, num comunicado transmitido pela televisão estatal, que dois procuradores especializados em crime organizado e crimes associados à identificação e registro de cidadãos serão responsáveis pela investigação.

Saab destacou que, segundo as denúncias, foram utilizados dados de identidade de milhares de pessoas “que não compareceram” ao evento eleitoral e acrescentou que o alegado crime de lavagem de dinheiro tem a ver com a origem do dinheiro que financiou o primárias. Sobre a suposta usurpação de funções eleitorais, citou a ausência nas primárias da intermediação do Conselho Nacional Eleitoral, responsável pela organização das eleições nacionais, estaduais e municipais no país. Nas últimas duas décadas, esse órgão envolveu-se e até suspendeu processos eleitorais de sindicatos e partidos políticos, entre outras organizações de associação livre.

O governo chamou as primárias de “farsa” e desacreditou a seriedade da votação que a líder política María Corina Machado venceu para se tornar rival de Maduro nas eleições presidenciais de 2024.