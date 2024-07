Venezuela; oposição cobra fechamento de centros de votação e pede por apuração

A oposição da Venezuela está pedindo às autoridades que fechem as urnas e comecem a contar os votos. Por lei, os centros de votação devem fechar às 18h (19h em Brasília), mas também devem permanecer abertos caso ainda haja eleitores na fila.

Às 18h11 no horário local, a líder da oposição María Corina Machado recorreu às redes sociais para exigir que o Conselho Nacional Eleitoral fechasse mais de 15 mil centros de votação em todo o país.

“Se não houver ninguém na fila, as cabines de votação devem fechar”, ela disse. “É hora de ver como seus votos são contados, cédula por cédula.”

Quinze minutos após o horário de fechamento, cerca de 40 pessoas foram recebidas por um soldado armado, um membro de uma milícia popular e outros membros das forças armadas quando solicitaram acesso a um centro de votação no bairro de Catia para testemunhar o processo de contagem de votos, conforme permitido por lei. Foi dito a eles que não poderiam entrar porque as pessoas ainda estavam votando, mas nenhum eleitor foi visto lá, de acordo com a Associated Press, e os membros das forças armadas e representantes da autoridade eleitoral se recusaram a fechar o local. (Com AP)