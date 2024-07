Venezuela: milhares de pessoas protestam em Caracas contra reeleição de Maduro

Milhares de venezuelanos saíram às ruas de Caracas nesta segunda-feira, 29, para protestar contra a reeleição do presidente ditador Nicolás Maduro, logo após ele ter sido proclamado vencedor das eleições, um resultado não reconhecido pela oposição e vários países da região.

Em Petare, o bairro pobre localizado a leste da capital, as pessoas começaram a caminhar gritando contra Maduro e alguns jovens com os rostos cobertos arrancaram cartazes de sua campanha pendurados em postes e paredes enquanto outros gritavam “Vai cair, vai cair, esse governo vai cair!”.

Entre gritos de “liberdade” e xingamentos contra o governante, os manifestantes protestavam contra os resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que oficialmente proclamou Maduro vencedor.

“O povo está irritado. Ele tem que sair de uma forma ou de outra”, disse María Arraez, uma estilista de 27 anos que saiu às ruas com uma grande bandeira venezuelana sobre as costas.

Em uma das principais avenidas do leste da cidade estava Cleiver Acuña, um tatuador de 21 anos que se juntou a milhares de pessoas para protestar contra o mandatário venezuelano. “Não podemos deixar que nos roubem esta liberdade que vem sendo roubada de nós há 25 anos”, disse Acuña ao exigir que Maduro deixe a presidência “em santa paz”.

Dezenas de policiais bloquearam o caminho da passeata que havia chegado até o bairro de classe alta de Las Mercedes e dispersaram os manifestantes com gás lacrimogêneo. Alguns dos manifestantes atacaram os policiais com pedras e outros objetos contundentes, posicionados no início da avenida principal da região.

Após o anúncio dos primeiros resultados na madrugada de segunda-feira, a líder da oposição, María Corina Machado, disse não reconhecer a vitória de Maduro e que González é o novo presidente da Venezuela.

Machado indicou que, com 40% das atas em seu poder, González havia vencido com 70% dos votos, 40 pontos porcentuais acima de Maduro.

Durante o evento no CNE, Maduro falou em uma tentativa de golpe de Estado “fascista” e responsabilizou seus adversários políticos de estarem por trás desse plano, do qual não apresentou provas.