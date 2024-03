Venezuela: Manuel Rosales anuncia candidatura à presidência após Corina Yoris ser barrada

O governador do estado venezuelano de Zulia, Manuel Rosales, apresentou a sua candidatura às eleições presidenciais depois de ter retirado o seu apoio à candidata unitária da oposição Corina Yoris, cuja candidatura não pôde ser registrada.

Em sua primeira aparição pública após seu registro, Rosales indicou terça-feira que não foi uma decisão fácil.

“Ontem à noite até os últimos minutos estávamos insistindo na possibilidade de registrar a candidatura que havia sido escolhida anteriormente (a de Yoris) e não foi possível fazê-lo”, disse Rosales em entrevista coletiva.

O anúncio do registro de Rosales ocorreu depois de a Plataforma Democrática Unitária (PUD), principal bloco de oposição, ter denunciado na manhã de terça-feira que as autoridades eleitorais não permitiram o registro da candidatura de Yoris.

Omar Barboza, secretário executivo do PUD – que desde 2021, com o apoio de Washington, mantém conversações com representantes do governo de Nicolás Maduro – indicou que desde quinta-feira, quando foi aberto o processo de registro de candidatos, “não permitiram o acesso ao sistema de aplicação.” O período de inscrição terminou no dia 25 de março à meia-noite.

Nos últimos dias, o PUD denunciou que o site do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) – encarregado de organizar as eleições de 28 de julho – manteve bloqueado o acesso ao sistema de nomeação eletrônica para os representantes das organizações políticas Mesa de la Unidade Democrática (MUD) e Un Nuevo Tiempo (UNT), os únicos autorizados pela autoridade eleitoral a registrar candidatos para a oposição.

A eleita nas primárias de outubro com mais de 90% dos votos foi a ex-deputada María Corina Machado, inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos pela Controladoria-Geral da República, controlada pelo governo.

Na sexta-feira, assolada pela desqualificação e prisão de membros da sua equipa de campanha, Machado nomeou Yoris, uma acadêmica de 80 anos e professora universitária, como sua substituta.